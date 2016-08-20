Тегеран, 20 августа, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Исламская республика Иран не планирует в ближайшее время закупать у России зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Об этом сегодня, 20 августа, заявил министр обороны Ирана Хосей Дехган, сообщает агентство Tasnim.

Goodvint Зенитно-ракетная система С-400

Глава иранского военного ведомства заявил, что российская сторона предложила Исламской республике купить ЗРК С-400, но у Тегерана нет программы по их закупке.

Также Дехган отметил, что контракт на поставку в Иран российских ЗРК С-300 практически выполнен. Основная часть этих комплексов уже доставлена в Исламскую республику, оставшиеся прибудут в течение месяца.