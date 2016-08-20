Калуга, 20 августа, 2016, 11:40 — ИА Регнум. В Калужской области проводится доследственная проверка по факту происшествия, в котором пострадали пятеро несовершеннолетних мальчиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бытовой газ

Как сообщила 20 августа корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета России по Калужской области Елена Бросалина, в гараже на улице Некрасова в городе Боровске от сильного хлопка газа из-за его утечки из газового баллона серьезна пострадали пятеро мальчиков в возрасте от 14 до 17 лет. С ожогами и в состоянии шока подростки были госпитализированы в Центральную районную больницу Боровска.

Следственными органами по данному факту проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате утечки газа в городе Боровске Калужской области в пятницу, 19 августа, пострадали пятеро несовершеннолетних, всем пострадавшим понадобилась помощь медиков.

Как стало известно, около 19:00 несколько собравшихся в гаражном кооперативе подростков подключили к газовой горелке баллон с газом. Через некоторое время в результате утечки газа произошел сильный хлопок.

Все пятеро мальчиков получили ожоги различной степени тяжести.