В калужском Боровске подростки серьезно пострадали от хлопка бытового газа
Калуга, 20 августа, 2016, 11:40 — ИА Регнум. В Калужской области проводится доследственная проверка по факту происшествия, в котором пострадали пятеро несовершеннолетних мальчиков.
Как сообщила 20 августа корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета России по Калужской области Елена Бросалина, в гараже на улице Некрасова в городе Боровске от сильного хлопка газа из-за его утечки из газового баллона серьезна пострадали пятеро мальчиков в возрасте от 14 до 17 лет. С ожогами и в состоянии шока подростки были госпитализированы в Центральную районную больницу Боровска.
Следственными органами по данному факту проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате утечки газа в городе Боровске Калужской области в пятницу, 19 августа, пострадали пятеро несовершеннолетних, всем пострадавшим понадобилась помощь медиков.
Как стало известно, около 19:00 несколько собравшихся в гаражном кооперативе подростков подключили к газовой горелке баллон с газом. Через некоторое время в результате утечки газа произошел сильный хлопок.
Все пятеро мальчиков получили ожоги различной степени тяжести.