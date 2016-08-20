Екатеринбург, 20 августа, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Сегодня ночью в Екатеринбург из Рио-де-Жанейро вернулся обладатель серебряной и бронзовой олимпийских медалей Давид Белявский. В аэропорту спортсмена встречали родные и близкие, а также юные воспитанники спортивной школы «Локомотив», в которой олимпиец начинал свое восхождение в спорте. Также Давида Белявского встречала его невеста, которой он сделал предложение после завершения соревнований по спортивной гимнастике в командном многоборье, передают региональные издания.

cska.ru Российский гимнаст Давид Белявский

Напомним, в командном многоборье по спортивной гимнастике сборная России заняла второе место, уступив спортсменам из Японии. Бронзовую награду Давид Белявский завоевал в личном зачете на брусьях.

По словам спортсмена, наиболее ценной он считает медаль, завоеванную в командных соревнованиях. «В команде нужно сделать 18 выходов и ни разу не ошибиться для того, чтобы была медаль», — сообщил Давид Белявский. Он подчеркнул, что российская команда сделала все возможное, но японские спортсмены действительно выступили очень сильно, предает городской портал Е1.RU.

Также спортсмен отметил, что за время проведения Олимпиады ему всего один раз удалось выбраться в Рио-де-Жанейро на экскурсию. В остальное время спортсменам не рекомендовали гулять по городу, так как это было не безопасно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, завоевавшая серебряную олимпийскую медаль в командных соревнованиях по стрельбе из лука свердловчанка Ксения Перова также говорила об опасностях на улицах Рио, из-за чего спортсмены не выходили в город. Ксения Перова вернулась с соревнований еще 15 августа. Завоеванную в непростых условиях награду она посвятила своей дочери, Свердловской области и родному городу Лесное. «Медаль тяжелая в прямом и переносном смысле», — заявила спортсменка.

Всего на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро отправилось десять спортсменов из Свердловской области. Помимо двух медалей Давида Белявского и успеха Ксении Перовой, также бронзовую олимпийскую награду по стрельбе из пневматической винтовки завоевал Владимир Масленников. Таким образом, свердловские спортсмены принесли в общую копилку российской олимпийской сборной четыре медали.