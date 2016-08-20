Калуга, 20 августа, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Университет для родителей первоклассников «Школа, здравствуй!» откроется в Калуге в рамках стартовавшей накануне областной декады образования, сообщает 20 августа корреспондент ИА REGNUM.

torange.biz Первоклассники с родителями

По информации регионального министерства образования и науки, девиз нынешней декады образования — «Профессиональное самоопределение учащихся: маршрут успеха». Согласно плана декады, в областном центре состоится командообразующая игра для молодых педагогов «Я теперь учитель».

В числе первых мероприятий декады прошло заседание секции педагогов-словесников. Учителя русского языка и литературы обсудили вопросы модернизации преподавания главных гуманитарных предметов, а именно совершенствование профессиональных навыков педагогов и особенности преподавания русского языка и литературы в современных условиях. Речь также шла о развитии творческих способностей учителя.

1 сентября, в День знаний, школьники Калужской области примут участие во Всероссийском уроке «Моя будущая профессия».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках областной декады образования также будут организованы семинары, круглые столы, дискуссионные площадки, презентации, выставки, фестивали и совещания по актуальным вопросам развития системы образования.

22 августа в Калуге состоится семинар руководителей районных методических объединений учителей по теме «Вектор профессионального развития и социальная миссия современного учителя».

Основными предметами обсуждения станут совершенствование преподавания и повышение качества обучения, профессиональная ориентация школьников, использование ресурсов школьных библиотек при обучении, анализ результатов основного и единого государственных экзаменов, внедрение профессионального стандарта педагогов и другие ключевые темы сферы образования.