Тегеран, 20 августа, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Министерство обороны Исламской Республики Иран заявило, что прием российских боевых самолетов на иранской авиабазе «Хамадан» был осуществлен по просьбе сирийского правительства. Об этом сегодня¸ 20 августа, сообщает агентство Tasnim.

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Министр обороны Ирана Хосейн Дехган отметил, что российские боевые самолеты прилетели в Иран «не для развлечений». «Прилетают для того, когда необходимо дозаправиться или вооружиться», — пояснил глава иранского военного ведомства.

Также Дехган отметил, что власти Ирана не планируют предоставлять российским военным другие военные базы, но если появится такая необходимость, этот вопрос будет рассмотрен.

Напомним, с 16 августа Воздушно-космические силы России начали осуществлять боевые вылеты для авиаударов по террористам в Сирии с иранской авиабазы «Хамадан». Благодрая тому, что на авиабазе есть две взлетно-посадочные полосы большой протяженности и другая инфраструктура, российские Ту-22М3 и Су-34 могут стартовать на боевые вылеты с полной боевой нагрузкой.