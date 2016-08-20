Вологда, 20 августа, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Проект будет реализован в главном промышленном центре региона — Череповце. Для строительства уже подобран участок в 15,8 гектара. Объем инвестиций на реализацию только первого этапа, который продлится до конца 2017 года, составит более 1,5 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в инвестиционном агентстве «Череповец».

LaraHughes Теплица

Предполагается, что на новом предприятии будет создано 94 новых рабочих места. К концу 2017 года будет готова инженерная и транспортная инфраструктура проекта, построены теплицы площадью пять гектаров, появится собственный энергетический центр с котлами и газопоршневыми установками, административные здания.

«Создание комплекса позволит круглогодично обеспечить потребность вологжан экологически чистой качественной овощной продукцией и зеленью отечественного производства. Кроме того, это даст серьезный толчок к диверсификации экономики города, а также обеспечит импортозамещение овощей на российском рынке», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор инвестиционного агентства «Череповец» Оксана Андреева.

Основными видами продукции на череповецкой промышленной площадке станут помидоры и огурцы. Также мощности будут позволять заниматься производством салата, укропа, петрушки.

Отметим, что крупный для области инвестиционный проект может получить не только региональную поддержку (так, инвестору предоставят возможность льготной оплаты арендуемой территории), но и поддержку по федеральным программам импортозамещения. Строительство тепличного комплекса в Череповце вошло в реестр проектов, направленных на производство импортозамещающей продукции, создаваемый сейчас в Вологодской области.

По сути, сейчас на территории региона действует лишь один крупный тепличный комбинат — в областной столице. На сегодняшний день обеспеченность собственной сельхозпродукцией вологжан по некоторым показателям оставляет желать лучшего. По данным департамента сельского хозяйства, если по производству молока и яиц вологодские предприятия перекрывают потребности внутреннего рынка (в полтора и 1,3 раза, соответственно), то обеспеченность овощами составляет всего 46%.