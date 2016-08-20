Вашингтон, 20 августа, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Министерство обороны США заявило, что причиной отправки боевых самолетов США в район сирийского города Эль-Хасака стали авиаудары ВВС Сирии в районах, где находится американский спецназ. Об этом сегодня, 20 августа, заявил журналистам официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Kurdishstruggle Курдский повстанец

Он заявил, что американская антитеррористическая коалиция направила самолеты в районе сирийского города Эль-Хасака, чтобы защитить американский спецназ от атак сирийских истребителей. Дэивс подчеркнул, что произошедшее не было перехватом, а боевые самолеты коалиции достигли района Эль-Хасаки уже в тот момент, когда сирийские Су-24 этот район покидали.

Дэвис отметил, что в этом районе действует спецназ США, а сирийские самолеты не отвечали на попытки связаться с ними. Пентагон подчеркивает, что это крайне необычный инцидент и первый случай, когда авиация коалиции вынуждена отвечать на авиаудар сирийских правительственных ВВС.

Также Дэвис рассказал, что американские военные связались с Москвой в связи с этим инцидентам. Но по каналам, связанным с авиабезопасностью, российская сторона заявила, что её самолетов над Эль-Хасакой не было. Тогда американские военные попросили российских коллег передать сирийскому правительству, что ВВС США будут защищать американский спецназ при возникновении угроз. Что на это ответила российская сторона Дэвис не уточнил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа агентство Reuters со ссылкой на курдских ополченцев из народной самообороны (YPG), а также наблюдателей Сирийского центра мониторинга прав человека сообщило, ВВС Сирийской Арабской республики нанесли авиаудары по позициям курдского ополчения в городе Эль-Хасака. Если данная информация соответствует действительности, то это первый подобный инцидент за пять лет сирийской войны.

19 августа Reuters сообщило, что сирийское правительство продолжило артиллерийские удары и удары с воздуха по позициям курдов в районе Эль-Хасаки.

Напомним, курды изначально выступили против террористических группировок, которые ведут войну против сирийского центрального правительства. При этом у курдов есть определённые разногласия с правящими в Сирии алавитами. Не так давно курды, которые проживают преимущественно на северо-востоке Сирии, объявили о создании автономии, что крайне не понравилось Дамаску.

Российско-курдские отношения крайне сложны. Дело в том, что курды всегда считались союзниками США на Ближнем Востоке, так как Вашингтон намекал на курдскую государственность. Мечта о собственном государстве присутствует у курдов давно. Этот народ проживает на территориях четырех государств — Ирака, Сирии, Ирана и Турции.

В Турции режим президента Реджепа Тайипа Эрдоганана фактически ведет против курдов войну. После резкого обострения российско-турецкий отношений после того, как турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией, российско-курдский диалог активизировался. Москва даже передала иракским курдам зенитные установки, которые нужны для противостояния турецким ВВС, регулярно нарушающим воздушное пространство Ирака.

Что касается сирийских курдов, то Москва постоянно настаивала на привлечении представителей этого этнического меньшинства к сирийскому мирному диалогу.

Однако российско-турецкие отношения резко потеплели, после того, как Эрдоган направил президенту России Владимиру Путину письмо с извинениями по поводу инцидента с Су-24.

Дамаск и Москва пока никак официально не прокомментировали заявления Пентагона по поводу ударов ВВС Сирии по курдам.

Стоит отметить, что американская террористическая коалиция грубо попирает нормы международного права и действует в Сирии без каких-либо разрешений со стороны законного правительства этой страны. И американский спецназ и американские ВВС по сути вторглись на суверенную территорию Сирии и совершили акт агрессии.