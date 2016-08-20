Тбилиси, 20 августа, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Грузинские военнослужащие, которые находятся с миротворческой миссией в Афганистане, будут голосовать на парламентских выборах 1 октября. Соответствующее решение принял ЦИК Грузии.

Resizia Выборы

Для участия в выборах в Афганистане будут созданы два избирательныз участка — в Баграме и Мазари-Шарифе. Голосование будет проходить с 08:00 до 20:00 часов 1 октября по местному времени. А переносные избирательные урны могут вернуть на избирательные участки и после 20:00 часов вечера.

В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств голосование может быть отложено на следующий день, но не должно пройти позднее 4 октября.

Как известно, парламентские выборы в Грузии назначены на 8 октября.