Тбилиси, 20 августа, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Отношение России к выборам в Грузии резко отличается от того отношения, которое выражают НАТО и Евросоюз, считает грузинский эксперт Сосо Цискаришвили. В интервью грузинскому изданию «Резонанси» он пояснил, что НАТО и ЕС неоднократно говорили о необходимости мирного проведения выборов и их полной легитимации. Россия же, по мнению эксперта, желает видеть на выборах в Грузии неразбериху, несправедливость, нигилизм избирателей и их неявку на избирательные участки.

osce.org Выборы в Грузии

По его словам, угроза такого исхода выборов — результат безответственности нынешнего правительства и гражданского общества Грузии, так как уже больше года ведутся разговоры об активизации в Грузии российской «мягкой» и «жесткой» силы.

«Не секрет, что на российские деньги в Грузии учреждено более 100 неправительственных организаций. А то, что любовь к России именно перед парламентскими выборами стала подавляющей сознание темой, указывает на то, что враг не дремлет и гораздо активнее нас», — подчеркнул Цискаришвили.

Он призвал учесть печальный опыт Украины и отметил, что если в Грузии «те ошибки, которые были допущены перед выборами на Украине, хотя бы сейчас не учтут, то ее ожидает не меньшая опасность от России, чем в августе 2008 года в Грузии и в 2013—2014 годах на Украине».