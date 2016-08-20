Томск, 20 августа, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Автопробег, приуроченный к 400-летию посольства сибирских казаков в Монголию в 1616 году, стартовал в Томске. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Томска, участники акции проедут по территории Кемеровской области, Красноярского края, Хакасии, Тувы. Завершится акция в Монголии.

Василий Суриков. Казак (фрагмент). 1893

Автопробег стартовал от крепости, расположенной на Воскресенской горе Томска. «Маршрут автопробега соответствует историческому восточному посольскому пути», — отметили в мэрии. Он пройдет через Новокузнецк и Междуреченск в Кузбассе, поселок Бискамжа, села Аскиз, Таштып, Абакан и село Шира в Хакассии, Ужур в Красноярском крае, города Ак-Довурак, Чадан, Кызыл, Туран и село Хандагайты в Туве, город Улангом и озеро Увсу-нур в Монголии.

Участники акции планируют останавливаться в этих городах и селах, чтобы общаться с местными жителями, рассказывать им о Томске и исторических событиях 400-летней давности. В автопробег отправились представители казачьей общины Томской области, автомобильного клуба «4×4» и клуба исторических реконструкций «Ермак».

Напомним, в 2016 году в Томске отмечается 400-летие первой русской дипломатической экспедиции в Монголию. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Томской областной универсальной библиотеке, в 1615 году по приказу первого русского царя Михаила Федоровича к монгольскому Алтын-хану Шолою Убаши-хунтайджи с целью принять его в русское подданство отправились атаман Василий Тюменец и десятник Иван Петров. Дипломаты-казаки выехали из Москвы в Тобольск, где прошли основные сборы. В июне 1616 года из Томска казаки вступили во владения иных народов. Их путь, продолжавшийся шесть недель, лежал через Табынскую, Саянскую и Матцкую земли, Саяны. Монгольский хан принял послов очень любезно. Казаки вручили ему царские подарки — дорогую одежду, посуду и ножи. 13 апреля 1617 года в Москве на царском приёме монгольские послы подтвердили присягу Алтын-хана и его готовность «на недругов ваших и непослушников со своими ратными людьми ходити».