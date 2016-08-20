Душанбе, 20 августа, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Таджикский метатель молота Дилшод Назаров выиграл «золото» на летних Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро. Финальное состязание состоялось вечером 19 августа по местному времени (утром 20 августа — по Душанбинскому).

Pyfisch Золотая медаль

Таджикский легкоатлет завоевал «золото», метнув снаряд на 78,68 м. «Серебро» досталось белорусскому метателю Ивану Тихонову (77,79 м), а «бронза» — Войцеху Новицкому из Польши (77,73 м).

Отметим, что с января 2014 года Дилшод Назаров является президентом Федерации легкой атлетики Таджикистана и заместителем председателя комитета по делам молодежи, спорта и туризма страны.

Всего в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Таджикистан представляли семеро спортсменов (метание молота, бокс, дзюдо, плавание и бег), однако шестеро досрочно выбыли из борьбы ранее.

Для Таджикистана это вторая золотая олимпийская медаль за всю историю игр. Первую в 1992 году завоевал молотобоец Андрей Абдувалиев на Олимпийских играх в Барселоне.