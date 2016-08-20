Чита, 20 августа, 2016, 07:49 — ИА Регнум. В ночь с 19 на 20 августа с центрального балкона главного фасада Дома офицеров неизвестные похитили Государственный флаг Российской Федерации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, это уже второй случай кражи.

domoficerov.com В Чите украли флаг России

В частности, первый случай хищения флага произошел в мае этого года. Как рассказали в ведомстве, в обоих случаях флаги Забайкальского края и города Читы злоумышленники не тронули. Стоит отметить, что все три флага установлены на уровне второго этажа на балконе здания. На данный момент на место водружён запасной флаг.

Напомним, 22 августа в России традиционно отмечается День Государственного флага Российской Федерации.