Киев, 20 августа, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Новый виток эскалации конфликта в Донбассе будет иметь катастрофические последствия не только для Украины, но и для всей Европы. В связи с этим Украине срочно требуется оборонительное вооружение из Германии. О ситуации в стране и на ее границах в пятницу, 19 августа, рассказал в интервью немецкому радио Deutschlandfunk посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вооружение для обороны

Для сдерживания конфликта в Донбассе украинской стороне необходимо предоставить дополнительное оборонительное сооружение. В частности, рассказал Мельник, ВСУ требуются системы определения положения вражеской артиллерии противника. Данные военные машины, в случае их предоставления немецкими партнерами, значительно снизят риск дальнейшей эскалации, уверен посол Украины, так как «сепаратисты дважды подумают о том, начать ли обстрел в том случае, когда будут точно знать, что ответ придет». Кроме того, украинским военным необходимы ТС для перевозки раненых. «У нас почти каждый день есть погибшие», — пояснил Мельник.

Украинский дипломат также выразил озабоченность в связи с тем, что в связи с ведущими военными действия Украина на востоке имеет «черную дыру». Ситуация вдоль линии соприкосновения, конечно, отслеживается, поясняет посол, но недостаточно. В связи с этим Мельник не исключил транзита оружия с территории Донбасса в Европу, где оно может попасть в руки террористов.