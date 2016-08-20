Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20 августа, 2016, 06:30 — ИА Регнум. Мужская сборная Ямайки по легкой атлетике завоевала золотые медали на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Спортсмены показали лучший результат на эстафете 4×100 м. В результате член команды спринтер Усейн Болт завоевал свою третью золотую медаль на Олимпиаде-2016, ставшую девятым олимпийским «золотом» в карьере спортсмена.

Martin Pettitt Граффити с Усейном Болтом

Легкоатлеты из Ямайки преодолели дистанцию за 37,27 секунды, не дотянув до нового мирового рекорда около половины секунды. Вслед за ними почти одновременно финишировали команды из Японии (37,60) и Канады (37,64) поделив между собой вторые и третьи места соответственно.

Ранее Болт стал обладателем высших наград в забегах на спринтерские дистанции 100 и 200 метров. Аналогичные комплекты наград ямайский спортсмен завоевал в Пекине и Лондоне.