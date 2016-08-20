Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20 августа, 2016, 06:10 — ИА Регнум. Спортсменов мужской сборной США по легкой атлетике дисквалифицировали и лишили «бронзы», завоеванной командой по итогам эстафеты 4×100 м на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. После дисквалификации американской сборной третье место перешло к канадским легкоатлетам.

Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933

Как выяснили эксперты после внимательного изучения видеоматериалов, нарушение произошло во время передачи эстафетной палочки между первым и вторым бегуном сборной США. Майк Роджерс передал эстафету Гэтлин, но произошло это за пределами 20 метровой «зоны обмена», что является достаточным нарушением для отстранения команды.

Напомним, спортсменки женской легкоатлетической сборной США эстафетную палочку и вовсе потеряли, преодолев в результате дистанцию последними. Однако команде удалось доказать, что инцидент произошел по вине соперниц, и атлетки получили право пробежать дистанцию повторно. Результатом второго захода для женской сборной США стала золотая медаль.