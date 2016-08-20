Глазго, Великобритания, 20 августа, 2016, 05:56 — ИА Регнум. Организаторы предстоящего гей-парада в шотландском Глазго заявили журналистам, что главным требованием предстоящего «прайда» станет введение в школах Шотландии обязательного предмета, посвященного «основам ЛГБТ». Об этом 20 августа сообщает ВВС.

CEphoto, Uwe Aranas Новое поколение школьников

Сообщается, что, по мнению организаторов гей-парада, который состоится в столице Шотландии в субботу в 12:00, школы страны делают «слишком мало» для борьбы с дискриминацией и хулиганством по отношению к представителям ЛГБТ. Активисты «прайда» считают, что школьники должны знать о «вкладе трасполых сообществ в нашу историю, общество, культуру и литературу», для чего в образовательных учреждениях должны быть введены специальные уроки.

«То, что мы добились признания равных прав на брак — это ещё не всё, это только «запятая» в нашей борьбе… Мы считаем, что следующей большой «костяшкой домино» должна стать система образования», — сообщил Джордан Дейли, ЛГБТ-активист и представитель организации «Время для инклюзивного образования».

Также сообщается, что в преддверии предстоящего «парада» правительство Шотландии заявило о скором принятии поправок в законодательство страны с целью его «приведения в соответствие с передовой международной практикой» для защиты «гендерных прав» лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров. Возможно, школьные уроки «Основ ЛГБТ», которых требуют организаторы гей-парада, появятся в стране именно в связи с заявленными поправками.