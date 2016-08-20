Киев, 20 августа, 2016, 05:13 — ИА Регнум. Украина планирует тщательнее следить за порядком на российско-украинской границе на крымском перешейке. Для этого туда выдвинется около 150 общественных шерифов, которых Киев наберет из числа бывший участников «антитеррористической операции» на юго-востоке страны. Об этом в субботу, 20 августа, сообщает агентство «Укринформ».

Цитата из к/ф «Поддержите своего шерифа!». реж Бёрт Кеннеди. 1969. США Шерифы

Как сообщил директор Херсонского областного центра занятости Евгений Ерашов, шерифы с боевым опытом появятся в месте несения службы уже в сентябре. «Я думаю, что в первой декаде сентября. Планируется где-то 150 человек», — заявил Ерашов. Кроме того, по словам чиновника, вновь прибывшие участники боевых действий в Донбассе, будут находиться вдоль всей российско-украинской границы: в Чаплинском, Каланчакском и Геническом районах.

О социальном проекте «Шерифы» впервые заговорили в мае 2015 года, когда стал вопрос трудоустройства военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий на юго-востоке Украины. Первоначально было набрано 63 общественных шерифа. Как поясняет источник, шериф — это помощник правоохранительных органов, которому выплачивается зарплата.