Вашингтон, 20 августа, 2016, 04:37 — ИА Регнум. Вице-президент США Джозеф Байден выразил озабоченность в связи с обострением ситуации на юго-востоке Украины. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко, состоявшимся в пятницу, 19 августа. О содержании беседы сообщает пресс-служба Белого дома США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сдержанность Украины на Донбассе

Недавний всплеск боевых действий в Донбассе вызывает обеспокоенность у обеих сторон, отмечается в сообщении. По словам вице-президента США, «мир наблюдает и подчеркивает необходимость деэскалации ситуации», соответствующее сообщение он направил Российской Федерации.

Кроме того, он призвал Киев проявить сдержанность в отношении ситуации на юго-востоке страны.

Между тем в сообщении о телефонном разговоре, распространенном пресс-службой Порошенко, о необходимой сдержанности не говорится. Украинский лидер проинформировал вице-президента США о напряженной ситуации с безопасностью на «административной границе с Автономной Республикой Крым» и в Донбассе, «где продолжаются обстрелы со стороны боевиков». Кроме того, стороны подчеркнули важность Минских договоренностей, передает пресс-служба главы Украины.