Бостон, США, 20 августа, 2016, 04:02 — ИА Регнум. Полицейские Массачусетса арестовали опасного преступника, который маскировался под старика. Об этом 20 августа, со ссылкой на представителей полиции штата, сообщает ВВС.

Василий Суриков. Старик-огородник (фрагмент). 1882

31-летний Шон Миллер использовал сложную маскировку, в том числе лицевой грим, который делал его похожим на очень пожилого человека. Однако ухищрения Миллера не смогли «обмануть» бдительных полицейских города Южный Ярмут в Массачусетсе — стражи порядка задержали «старика», который оказался преступником, объявленным в федеральный розыск.

Сообщается, что Шон Миллер, по кличке «Шиз», был объявлен в розыск по подозрению в торговле героином в апреле 2016 года. По информации Департамента полиции Массачусетса, задержанный является членом уличной банды «Наути», двенадцати другим участникам которой уже предъявлено обвинение. При обыске у «старика» обнаружено огнестрельное оружие и $30 тыс. наличными.