Эль-Хасака, Сирия, 20 августа, 2016, 03:28 — ИА Регнум. Два американских истребителя F-22s патрулировали воздушное пространство над северо-восточной мухафазой в Сирии, когда самолеты сирийских ВВС пытались пролететь над Эль-Хасакой. Военные США оттеснили сирийские Су-24 и пригрозили в случае повторения аналогичной ситуации, сбивать самолеты Сирии, сообщает CNN в пятницу, 19 августа.

Erin Trower Истребители США

По данным министерства обороны США, в момент контакта сирийские ВВС не проводили никаких военных операций, пытаясь лишь пересечь воздушное пространство над территорией провинции. Американские истребители приблизились к самолетам правительства Башара Асада на расстояние мили и вынудили их развернуться.

«Если сирийцы попробуют сделать это снова, то сильно рискуют потерять самолет», — цитирует источник заявление неназванного представителя министерства обороны США.

Как сообщалось ранее, авиация правительства Сирии наносила воздушные удары по позициям курдских Отрядов народной самообороны, расположенных в районе города Эль-Хасака. В этом же районе расположены американские силы специального назначения, в задачу которых входит проведение консультативных и учебных миссий с арабскими и курдскими демократическими силами. Истребители США выдвинулись в район Эль-Хасаки для защиты своих военных.