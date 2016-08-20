СNN: Янукович «коррумпировал» политиков США
Вашингтон, 20 августа, 2016, 03:27 — ИА Регнум. ФБР и Департамент юстиции США начали расследование «коррупционных связей» бывшего президента США и ряда американских политиков, в частности Пола Манафорта и Тони Подеста, с правительством бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом 20 августа, со ссылкой на информацию, полученную от сотрудников правоохранительных органов, сообщает CNN.
Конкретные обстоятельства «коррупционного» дела не раскрываются — оперативники отказались давать дополнительные сведения журналистам. Адвокаты Манафорта и Подеста, к которым обратились корреспонденты, не стали давать комментарии.
Сообщается, что Пол Манафорт является известным членом Республиканской партии, сенатор длительное время возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа. Второй фигурант расследования, Тони Подеста, напротив, был связан с главным конкурентом Трампа — его компания Podesta Group участвует в предвыборной кампании Хилари Клинтон. Брат Тони, Джон Подеста, является председателем предвыборного штаба Демократической партии США.
Стоит напомнить, что бывший президент Украины Виктор Янукович, свергнутый в 2014 году, часто назывался западными политиками и СМИ «преступником» и «коррупционером». На подобной аргументации была основана поддержка Государственным департаментом США украинского «Евромайдана» и антиконституционного переворота, в результате которого у власти оказался Петр Порошенко.
При этом большая часть обвинений против бывшего президента до сих пор не доказана, и данный факт может рассматриваться как угроза для репутации США. С этой точки зрения доказательство «коррупционных связей» Януковича, даже с участием американских политиков, для Америки является «делом чести».
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Впрочем, некоторые эксперты считают, что Янукович в данном случае вообще «не при чем» — по их мнению, он нужен в качестве «пугала» в предвыборной гонке кандидатов в президенты США.