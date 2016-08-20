Вашингтон, 20 августа, 2016, 03:27 — ИА Регнум. ФБР и Департамент юстиции США начали расследование «коррупционных связей» бывшего президента США и ряда американских политиков, в частности Пола Манафорта и Тони Подеста, с правительством бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом 20 августа, со ссылкой на информацию, полученную от сотрудников правоохранительных органов, сообщает CNN.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Конкретные обстоятельства «коррупционного» дела не раскрываются — оперативники отказались давать дополнительные сведения журналистам. Адвокаты Манафорта и Подеста, к которым обратились корреспонденты, не стали давать комментарии.

Сообщается, что Пол Манафорт является известным членом Республиканской партии, сенатор длительное время возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа. Второй фигурант расследования, Тони Подеста, напротив, был связан с главным конкурентом Трампа — его компания Podesta Group участвует в предвыборной кампании Хилари Клинтон. Брат Тони, Джон Подеста, является председателем предвыборного штаба Демократической партии США.

Стоит напомнить, что бывший президент Украины Виктор Янукович, свергнутый в 2014 году, часто назывался западными политиками и СМИ «преступником» и «коррупционером». На подобной аргументации была основана поддержка Государственным департаментом США украинского «Евромайдана» и антиконституционного переворота, в результате которого у власти оказался Петр Порошенко.

При этом большая часть обвинений против бывшего президента до сих пор не доказана, и данный факт может рассматриваться как угроза для репутации США. С этой точки зрения доказательство «коррупционных связей» Януковича, даже с участием американских политиков, для Америки является «делом чести».

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Впрочем, некоторые эксперты считают, что Янукович в данном случае вообще «не при чем» — по их мнению, он нужен в качестве «пугала» в предвыборной гонке кандидатов в президенты США.