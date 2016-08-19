Нью-Йорк, США, 20 августа, 2016, 02:36 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций несет моральную ответственность перед жертвами эпидемии холеры в Гаити и обязана продолжить поддержку страны в ее усилиях по борьбе с опасным заболеванием. Соответствующее заявления от имени генерального секретаря ООН распространила пресс-служба организации в пятницу, 19 августа.

Feed My Starving Children (FMSC) Гаити

«Генеральный секретарь ООН глубоко сожалеет о том, что жителям Гаити в ходе эпидемии холеры пришлось пережить ужасные страдания, — говориться в заявлении. — ООН несет моральную ответственность перед жертвами этого заболевания и обязана поддержать Гаити в обуздании этой эпидемии». Кроме того, необходимо позаботиться об укреплении системы здравоохранения, решить проблему подачи чистой воды и в целом позаботиться об улучшении санитарных условий.

Несмотря на то что по сравнению с 2011 годом — периодом, на который приходятся пиковые показатели заболеваемости, — число зарегистрированных случаев холеры сократилось на 90%, Гаити по-прежнему нуждается в финансировании для борьбы с распространением заболевания.

Необходимо предоставить дополнительные средства на финансирование проектов по борьбе с холерой. С таким призывом генсек ООН обратился к государствам-членам организации.