Анкара, 20 августа, 2016, 02:35 — ИА Регнум. В Турции арестована писатель и журналист Асли Эрдоган, сообщает Associated Press 20 августа.

aslierdogan.com Асли Эрдоган

Сообщается, что задержанная не является родственницей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Задержание Асли Эрдоган произошло в связи с её работой в про-курдской газете «Озгур гюндем», 25 арестованных сотрудников которой обвиняются в связях с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана» (РПК).

Журналисты Associated Press сообщают, что «арест Эрдоган происходит на фоне усиления обеспокоенности в области прав и свобод человека», связанных с действиями правительства Эрдогана. После подавления мятежа 15−16 июля в армии Турции началась «чистка рядов», в стране было арестовано около 40 тыс. военных, журналистов и гражданских активистов. В организации мятежа турецкие власти обвиняют проживающего в США проповедника Фетуллаха Гюлена, которого «личным врагом Эрдогана».

Курды на юго-востоке страны также являются «врагами Эрдогана» — затяжная война турецкого правительства с военизированными отрядами курдов, в том числе «Рабочей партии Курдистана» (РПК), идет десятилетия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа члены РПК осуществили серию терактов против военных и полицейских на востоке и юго-востоке страны, в результате которых погибло 11, ранено не менее 200 человек. 18 августа турецкие власти отчитались о «ликвидации боевиков», в ходе спецоперации военных было убито 182 курда.