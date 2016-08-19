Вашингтон, 20 августа, 2016, 02:09 — ИА Регнум. Федеральный суд США отклонил просьбу консервативной правозащитной организации Judicial Watch о принуждении кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон публично отвечать на вопросы по использованию ее личного почтового сервера в служебных целях. Однако, согласно решению судьи, на все заданные организацией вопросы она должна будет ответить письменно. Об этом в субботу, 20 августа, сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM

Федеральный судья Эммет Салливан пояснил, что в течение 30 дней Клинтон необходимо ответить под присягой на заданные Judicial Watch вопросы. В самой организации решение суда восприняли положительно. «Мы рады, что федеральный суд обязал Хиллари Клинтон представить письменные ответы под присягой на некоторые ключевые вопросы о скандале с ее электронной почтой, — заявил президент Judicial Watch Том Фиттон. — …Решение является напоминанием о том, что Хиллари Клинтон не выше закона».

Довольны решением Салливана и в штабе кандидата от демократов. «Это просто еще один судебный процесс, предназначенный для того, чтобы попытаться навредить кампании Хиллари Клинтон, — заявил пресс-секретарь Клинтон Брайан Фэллон. — И поэтому мы рады, что судья принял наше предложение: ответить на вопросы письменно».

Ранее в пятницу, 19 августа, Клинтон дала комментарий по поводу использования личного почтового ящика в служебной переписке. По ее словам, поступить таким образом ей посоветовал бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. Однако сам Пауэлл заявил, что не давал Клинтон таких советов.