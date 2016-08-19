Лос-Анджелес, США, 20 августа, 2016, 01:56 — ИА Регнум. Власти Калифорнии приступили к подсчету ущерба для хозяйства и природы штата в результате нескольких дней «инфернального» пожара в графстве Сан-Бернардино. Об этом 19 августа, со ссылкой на официальных представителей власти и экспертов, сообщает Fox News.

Greg Clarke Лесной пожар

По данным Управления лесной охраны калифорнии, лесным пожаром на юге штата уничтожено 98 домов и не менее 200 других построек, выгорело 145 квадратных километров территории. Более 80 тыс. человек, эвакуированных из районов, охваченных огнем, находятся в отелях и у родственников в других городах, однако части людей пришлось поселиться в государственных центрах временного размещения. Города и прилегающие территории районов Кайон Пасс, Литл Крик, Райтвуд и Оак Хиллс остаются закрытыми для граждан.

Как стало известно журналистам, эксперты также приступили к подсчету ущерба, нанесенного огнем природе Калифорнии, который может оказаться невосполнимым.

Так, например, научный сотрудник Университета Калифорнии Томас Скотт считает, что в результате «самого быстрого пожара в истории штата» могли пострадать редкие виды растений. По его словам, территория, охваченная огнем, является достаточно узкой «переходной зоной между горами и пустыней», и такие растения, как горный цветок Monkeyflower, который растет только в районе Сан-Бернардино, могут оказаться на грани исчезновения.

Томас Маседо, начальник отдела планирования Департамента охраны окружающей среды Калифорнии, сообщил журналистам, что ущерб от пожаров может быть очень разным в зависимости от района, но в целом восстановление экосистемы занимает до 40−50 лет. Дольше всего восстанавливается почва и лесные массивы, при этом первые животные появляются на сожженной земле сразу после отступления огня.

«Сначала появляются птицы, потом мелкие грызуны, такие как мыши. Позднее всех возвращаются плотоядные млекопитающие, такие как лисы и дикие кошки: необходимо достаточное количество мелких животных, на которых они смогли бы охотиться», — сообщил Томас Маседо.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, из-за лесного пожара, который начался на юге американского штата Калифорния 17 августа, было блокировано крупнейшее шоссе штата между городами Лас-Вегас и Лос-Анджелес, срочной эвакуации подверглись 82 тыс. человек. Пожар был назван «самым быстрым за последние 25 лет». В настоящее время огонь локализован, в его тушении принимают участие 1600 пожарных.