Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20 августа, 2016, 01:30 — ИА Регнум. Финальные соревнования по вольной борьбе в весе до 74 кг на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро прошли в пятницу, 19 августа. Дебютировавший в Олимпиаде российский спортсмен Аниуар Гедуев завоевал серебряную медаль, его соперник по финальному бою иранец Хассан Яздани одержал победу и стал олимпийским чемпионом.

Олимпийские Игры — 2016

Поединок между борцами завершился с равным счетом: 6:6. Судья засчитал иранцу победу по последнему действию. Бронзовые награды получили спортсмены Джабраил Гасанов (Азербайджан) и Сонер Демирташ (Турция).

Аниуар Гедуев является двукратным чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира в 2015 году.