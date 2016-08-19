Даллас, США, 20 августа, 2016, 00:58 — ИА Регнум. В Техасе к смертной казни приговорен человек, который ждал на парковке приятеля, осуществившего убийство. Об этом 19 августа, со ссылкой на решение суда в Далласе, сообщает CNN.

Ричард Бридженс. Казнь за убийство в Риме. 1820

Джефф Вуд и его приятель Даниэль Ренью были задержаны полицией по подозрению в ограблении и убийстве в 1996 году. По сведениям полиции, задержанные ограбили заправочную станцию в техасском Кервилле. Во время ограбления был застрелен сотрудник АЗС.

Вина Ренью была доказана быстро, убийца был приговорен к смертной казни в газовой камере. Приговор приведен в исполнение в 2002 году. Судебное разбирательство Вуда затянулось ещё на 14 лет, и в середине августа 2016 года суд в Далласе вынес окончательное решение. Подсудимый был признан виновным в ограблении и убийстве, и будет казнен путем введения смертельной инъекции в среду, 24 августа 2016 года.

Однако обстоятельства дела, озвученные во время судебного разбирательства, привели многих в замешательство. Дело в том, что непосредственным исполнителем ограбления и убийства был Даниэль Ренью. Соучастник, присужденный к той же мере наказания, что и Ренью, ждал своего приятеля на парковке, а затем увез его с места преступления на пикапе — этим участие Джеффа Вуда в преступлении исчерпывается.

При этом даже государственные обвинители признали, что подсудимый не был «заказчиком» или «вдохновителем» налета. Дело в том, что Вуд является слабоумным. Его IQ равняется 80-ти, подсудимый имеет проблемы с памятью и признан государством «неспособным к обучению». Адвокат Вуда, Джаред Тайлер, сообщил журналистам, что его подзащитный не мог участвовать в планировании преступления.

«Я не помню другого случая в своей практике, чтобы человек был осужден так несправедливо», — заявил Тайлер.

Адвокат сообщил журналистам, что теперь судьбу Джеффа Вуда может решить либо Генеральный прокурор, либо Губернатор штата Техас — они имеют право отозвать решение суда для дальнейшего рассмотрения.

Представители власти не стали давать подробный комментарий журналистам. В официальном ответе на запрос журналистов из офиса Генерального прокурора Техаса Кена Пакстона сказано, что «Генеральный прокурор, как всегда, будет следить за соблюдением буквы закона».

При этом с «соблюдением буквы закона», как отмечают эксперты, в данном случае действительно все в порядке. Дело в том, что в большинстве штатов Америки суды делают различие между непосредственным совершением преступлением и соучастием в нем. В Техасе действует так называемый «Закон сторон» («law of the parties»), согласно которому «все участники преступления могут быть осуждены без указания различия, действовали они как исполнители и соучастники». В результате, заключают журналисты, для присуждения «высшей меры» в Техасе достаточно ждать на парковке приятеля, который незадолго до этого совершил убийство.