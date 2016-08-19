Калуга, 20 августа, 2016, 00:38 — ИА Регнум. В результате утечки газа в г. Боровске Калужской области в пятницу, 19 августа, пострадали пятеро несовершеннолетних, всем пострадавшим понадобилась помощь медиков. По факту ЧП проводится проверка, сообщает пресс-служба управления МВД по Калужской области.

i-r-p.ru Газовый баллон

Как стало известно, около 19:00 несколько собравшихся в гаражном кооперативе подростков подключили к газовой горелке баллон с газом. Через некоторое время в результате утечки газа произошел хлопок.

По данным источника, пострадавшими оказались юноши 1999, 2000, 2001 и 2002 года рождения. Все они в состоянии шока с ожогами различной степени тяжести доставлены в районную больницу.

В полиции по факту происшествия инициировали проверке, результаты которой будут направлены в СУ Следственного комитета России.

Ранее, о происшествии на улице Некрасова в городе Боровске сообщила региональная пресс-служба МЧС. Хлопок произошел в 18:45. К ликвидации возгорания привлекались 7 человек и 2 единицы техники.