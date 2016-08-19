Москва, 19 августа, 2016, 23:59 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российских синхронисток с победой на XXXI летних Олимпийских играх. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Логотип Олимпийских Игр — 2016 в Рио-де-Жанейро

Сообщается, что российский лидер направил поздравительные телеграммы российским синхронисткам — Марии Шурочкиной, Алле Шишкиной, Владе Чигиревой, Гелене Топилиной, Елене Прокофьевой, Александре Пацкевич, Светлане Колесниченко, Светлане Ромашиной и Наталье Ищенко — в связи с завоевание золотой медали на соревнования по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Он поздравил синхронисток с триумфальным выступлением на Олимпиаде. «Вы проявили настоящие чемпионские качества и командную сплоченность, показали сложнейшую технику и безукоризненное исполнение программы, поставили яркую победную точку в состязаниях по синхронному плаванию», — сказано в поздравительной телеграмме президента России.

Групповые соревнования и соревнования дуэтов российские синхронистки выигрывают пяту Олимпиаду подряд. Похоже, это становится традицией.