Саратов, 19 августа, 2016, 23:45 — ИА Регнум. Объемы выданных ипотечных кредитов по итогам 2016 года могут превысить 1 трлн рублей, заявил журналистам гендиректор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александр Плутник.

Кузьма Петров-Водкин. Новоселье (Рабочий Петроград). 1937

По его мнению, в этом году общие объемы ипотечных кредитов по стране существенно превысят 1 трлн рублей. Ранее сообщалось, что в начале 2016 года АИЖК оценивало общий ипотечный портфель российского банковского сектора более чем в 4 трлн рублей. В то же время глава Минстроя России Михаил Мень в начале августа заявлял, что его ведомство ожидает, что в 2018 году объем выдачи ипотеки достигнет 1,9 трлн рублей, а к 2020 году эта цифра вырастет до 2,5 трлн рублей.

Стоит отметить, что, по данным ЦБ, в первом полугодии 2016 года банки России выдали заемщикам 389,8 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 664,5 млрд рублей, что на 44,2% превышает показатели первого полугодия 2015 года.

Напомним, сейчас в России действует государственная программа субсидирования ставок по ипотеке. Изначально срок действия программы устанавливался с 1 марта 2015 года по 1 марта 2016 года, но в феврале было принято решение о ее продлении до конца года в расчете на то, что снижение ставок по кредитам этого сегмента не потребует дальнейшего государственного субсидирования ипотеки.