Луанда, 19 августа, 2016, 23:38 — ИА Регнум. Многолетний президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш подавляющим большинством голосов переизбран лидером партии «Народное движение за освобождение Анголы» (МПЛА), передаёт Reuters.

GovernmentZA Жозе Эдуарду душ Сантуш

По предварительным результатам, душ Сантуш, являющийся единственным кандидатом, получил 99,6 процента голосов. Окончательные итоги ожидаются поздно вечером 19 августа.

Парламентарии спекулируют, что Жозе Эдуарду душ Сантуш, который с 1979 года управлял богатой нефтью южно-африканской страной, не собирается переизбираться. Ранее, в марте он объявил о намерении в 2018 году уйти в отставку с поста председателя партии, не назвав преемника.

Следующие парламентские выборы в Анголе пройдут в 2017 году, и лидер победившей партии станет президентом.

Действующий президент был назначен на новый пятилетний срок в 2012 году после того, как МПЛА выиграла парламентские выборы при подавляющем большинстве голосов.