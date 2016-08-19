Ульяновск, 19 августа, 2016, 23:19 — ИА Регнум. Участие ульяновцев в главных стартах четырехлетия — большое достижение всего ульяновского спорта, считает врио главы региона Сергей Морозов. Представители области впервые за 12 лет приняли участие в Олимпийских играх, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Олимпийский флаг

В соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 63 кг Инна Тражукова вошла в пятерку сильнейших спортсменов. Всего по ходу олимпийского турнира воспитанница региональной школы борьбы провела пять схваток. В первых трёх она победила соперниц из Венгрии, Турции и Китая. Кроме Инны Тражуковой, в олимпийскую сборную России вошли волейболистка Анна Малова и гимнастка Дарья Автономова.

«Участие наших спортсменов в Олимпийских играх — результат того внимания, которое уделяется физкультуре и спорту в нашей области. За последние годы мы сделали в этом направлении большой шаг вперёд: строим новые спортивные объекты, проводим различные массовые физкультурные акции, принимаем на своей территории крупные всероссийские и международные соревнования. Поэтому появление в олимпийской команде наших земляков совершенно закономерно», — отметил руководитель Ульяновской области Сергей Морозов.