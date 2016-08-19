Берлин, 19 августа, 2016, 23:14 — ИА Регнум.



bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель видит интенсивные связи между Россией и право-популистскими партиями в Германии, прежде всего AfD (Alternative für Deutschland — оппозиционная непарламентская партия «Альтернатива для Германии» — прим. ИА REGNUM ), но не считает их угрозой, пишет газета Die Welt.

По мнению канцлера, связи между российскими организациями и правыми партиями в Германии и Европе действительно существуют, но это еще не дает оснований считать их «пятой колонной». Меркель также не видит угрозы дестабилизации Германии со стороны российской пропаганды, так как Германия является мощной и стабильной демократией, отмечает газета.

Несмотря на успокаивающие заявления канцлера, в последние месяцы не раз сообщалось о контактах российских правых с представителями европейских правопопулистских партий. Неоднократно имели место и конгрессы для европейских правых на территории России, в том числе в захваченном Россией Крыму, добавляет издание.

Разведывательный отдел Европейской службы внешнеполитической деятельности в Брюсселе также регулярно публикует доклады о том, что в российских СМИ ведется целенаправленная дезинформационная кампания о немецкой политике в отношении беженцев, сообщает издание.