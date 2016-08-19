Киев, 19 августа, 2016, 23:10 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель

Президент России Владимир Путин отказался разговаривать с президентом Украины Петром Порошенко после инцидента в Крыму. Об этом 19 августа в интервью украинскому изданию «Укринформ» заявил экс-глава СБУ, СНБО и Минобороны, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук.

«Олланд и Меркель в разговоре с Порошенко подчеркнули важность продолжения работы в «нормандском формате». Но я обращу внимание: Путин не пошел на разговор с Порошенко, по крайней мере, мы об этом не знаем. Я думаю, что если бы разговор был, то сейчас у них уже не тот уровень отношений, чтобы договориться и не давать этого в прессу. И даже если бы мы это скрыли, то службы Путина сообщили бы. Значит, разговор не состоялся, а это плохо, потому что Путин этим демонстрирует, что он — в данном случае по этому вопросу — игнорирует украинского президента», — пояснил Марчук.

Он также предупредил Российскую Федерацию о больших потерях, если ВС РФ отважатся на прорыв сухопутной границы в Крым через Донетчину и Запорожье. Марчук напомнил, что украинские войска более чем за два года хорошо подготовились, и попытка прорыва не станет неожиданностью для Украины. «Мариупольское направление для России стратегически важное, но я думаю, что она сейчас не пойдет на прорыв коридора, потому что для этого необходимо идти в наступление, задействовать авиацию, артиллерию, чтобы «перемолоть» весь этот коридор, но он все равно будет узким. Кроме того, у нас уже там есть все свое — артиллерия и так далее, не говоря о том, что там заминировано то, что нужно. За два с половиной года наши военные подготовились очень серьезно, поэтому если Россия и рискнет пробивать коридор, она понесет огромные потери, потому что это не станет неожиданностью для Украины», — подчеркнул Марчук.

Он также отметил, что в сегодняшней напряженной военной обстановке сложно прогнозировать пойдут ли ВС России «рубить» коридор в Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, после крымской диверсии президент Украины Петр Порошенко поручил МИД Украины организовать разговор в трехстороннем нормандском формате с президентом Путиным.

Напомним, 10 августа ФСБ РФ обвинила Украину в подготовке терактов на территории Крыма. Российские силовики сообщили о ликвидации агентурной сети ГУР Украины. При этом ФСБ сообщила о задержании как граждан Украины, так и России. В частности, сетью руководил гражданин Украины, житель Запорожской области Евгений Панов (1977 г.р.). Позже президент РФ Владимир Путин заявил о гибели двоих солдат ВС РФ в Крыму.

Глава российского государства отметил, что после этого инцидента не видит смысла в нормандских переговорах. «Бессмысленно после таких событий встречаться в нормандском формате в Китае», — сказал Путин. При этом он призвал Европу и США предпринять конкретные шаги, чтобы «оказать влияние на киевские власти». Путин также пообещал не оставить без внимания гибель российских силовиков в Крыму. «Мы мимо такого проходить не будем», — пообещал Путин.