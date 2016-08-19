Москва, 19 августа, 2016, 22:59 — ИА Регнум. Евгений Трофимов, тренер двукратной олимпийской чемпионки и рекордсменки мира в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, сделает паузу в своей работе, сообщает «Р-Спорт».

volganet.ru Евгений Трофимов

Наставник знаменитой спортменки пока не видит достойных молодых спортменов, которых мог бы тренировать.

По словам Евгения Трофимова, решение Елены Исинбаевой завершить спортивную карьеру вызвало отстутствие каких-либо дальнейших планов с его стороны.

Напомним, сегодня двукратная олимпийская чемпионка и рекордсменка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева официально объявила о завершении своей спортивной карьеры.