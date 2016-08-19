Вашингтон, 19 августа, 2016, 22:59 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон опережает своего республиканского соперника Дональда Трампа на 8 процентов среди потенциальных американских избирателей. Таковы итоги опроса агентства Reuters и консалтинговой фирмы Ipsos.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуэль

Проведённый 14−18 августа опрос показал, что 42% американцев готовы поддержать Клинтон в преддверии всеобщих выборов 8 ноября. За Трампа проголосовали 34% респондентов. 23% потенциальных избирателей не выразили симпатию ни одному из двух кандидатов.

Бывшая госсекретарь в опросах Reuters опережала миллиардера на протяжении большей части кампании 2016 года и сохранила преимущество после конвенций (выдвижение кандидата в президенты) республиканцев и демократов. С конца июля поддержка Клинтон колебалась между 41 и 44 процентами, в то время как количество потенциальных избирателей Трампа варьировалось от 33% до 39%.