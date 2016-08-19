Симферополь, 19 августа, 2016, 22:40 — ИА Регнум. Такие образовательные форумы, как форум «Таврида», который проходит в Крыму, могут стать колыбелью для будущих писателей, художников и режиссеров, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума

kremlin.ru Владимир Путин во время посещения Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида»

19 августа — последний день смены молодых режиссеров, продюсеров и актеров, на которой собрались представители многих тематических смен — молодые композиторы, архитекторы и дизайнеры, художники, скульпторы и искусствоведы, поэты, писатели и критики.

«Вот то, что я сегодня увидел, безусловно, это — во всем многообразии подобных мероприятий и подобных площадок, — это занимает особое место. Потому что здесь собираются люди творческих профессий. И место само располагает, конечно, к творчеству, к объединению усилий. И я уверен, вот мы сейчас говорили с начинающими поэтами, и с художниками: обстановка особая. И когда, собственно, люди разных цехов между собой общаются, то это дает им дополнительный импульс для творчества каждого», — отметил Владимир Путин.