Киев, 19 августа, 2016, 22:26 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины в очередной раз выражает бессильный протест против визита в Крым российского должностного лица. На этот раз, недовольство Киева вызвала рабочая поездка президента России Владимира Путина на полуостров. Соответствующее заявление сделала пресс-служба МИДа Украины сегодня, 19 августа.

kremlin.ru Владимир Путин во время посещения Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида»

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным с украинской стороной пребыванием 19 августа на территории Украины президента России Владимира Путина», — сказано в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

По мнению Киева, Россия якобы пренебрегает Уставом ООН, когда высшие должностные лица этой страны посещают Крым без украинского разрешения.

Напомним, каждый раз, как российские должностные лица посещают Крым, украинский МИД штампует очередной протест. Дело в том, что Киев так и не смирился с потерей полуострова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и развязанного пришедшей к власти хунтой террора, народы Крыма провели референдум о самоопределении. Подавляющее большинство населения Крыма и Севастополя проголосовало за выход из состава Украины и возвращение в Россию.

Киев не признал референдум вопреки Уставу ООН, где признается право наций на самоопределение.

Сегодня президент России прибыл в Крым с рабочим визитом. Он провел заседание Совета безопасности РФ, а также встретился с руководством регионов.