Казань, 19 августа, 2016, 22:21 — ИА Регнум. Стартовый матч четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) закончился победой махачкалинского футбольного клуба «Анжи» над казанским «Рубином» со счетом 2:1, сообщает «Чемпионат».

fc-anji.ru «Рубин» Казань – «Анжи» Махачкала

Встреча проходила в Казани на стадионе «Центральный». В составе победителей голы забили Филипп Будковский и Лоренцо Эбесилио. В составе «Рубина» один мяч забил Максим Канунников, а Игорь Портнягин не смог реализовать пенальти.

В итоге «Анжи» занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, заработав семь очков. Казанский «Рубин» с четырьмя очками располагается на 13-й строчке турнирной таблицы.

В следующих матчах «Рубин» 27 августа сыграет с «Оренбургом», а"Анжи» 26 августа ждет встреча со столичным «Спартаком».