Москва, 19 августа, 2016, 22:13 — ИА Регнум. Опыт работы Ольги Васильевой в сфере образования поможет ей быть эффективным главой Министерства образования и науки. Такое мнение высказала в пятницу, 19 августа журналистам член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Ольга Духанина.

Цитата из к/ф «Вам и не снилось...». реж. Илья Фрэз. 1980. СССР Советская школа

Напомним, ранее 19 августа председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев предложил президенту РФ Владимиру Путину назначить заместителя начальника управления президента по общественным проектам Ольгу Васильеву министром образования и науки РФ. По его словам, это могло бы позволить интенсифицировать работу по приоритетным проектам, в том числе, в сфере образования.

Президент РФ Владимир Путин согласился с этим предложением.

Дмитрий Ливанов, возглавлявший министерство до этого времени, станет спецпредставителем президента по торгово-экономическим связям с Украиной.

«Ольга Васильева имеет большой опыт работы в сфере образования, а также внесла вклад в развитие отечественной науки. Все это является полезным багажом, который поможет ей в работе на посту министра образования», — отметила Ольга Духанина.

«Именно человек, который прошел путь от простого учителя до заведующего кафедрой вуза, как нельзя лучше понимает все проблемы таких важных сфер, как образование и наука», — подчеркнула Ольга Духанина.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в пятницу, 19 августа, принял отставку министра образования Дмитрия Ливанова. По предложению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева пост главы министерства образования и науки РФ заняла заместитель начальника управления Администрации президента по общественным проектам Ольга Васильева.