Санкт-Петербург, 19 августа, 2016, 22:27 — ИА Регнум. Сразу у нескольких кандидатов в Госдуму от Санкт-Петербурга имеется недвижимость за рубежом. Это следует из обнародованных деклараций кандидатов, выдвинутых по партийным спискам.

Диего Ривера. Ночь богатых (фрагмент). 1928

У писателя и публициста Германа Садулаева, который баллотируется от КПРФ, есть квартира в Эстонии, которую ему на пару с супругой подарили в 2010 году. Еще он владеет апартаментами в Петербурге и легковой машиной Suzuki. В прошлом году писатель заработал около 500 тыс. рублей.

Обладательницей зарубежной недвижимости оказалась и семья депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой, которая возглавляет петербургский список «Партии роста». У ее супруга с 2008 года есть дом в Греции стоимостью около 200 тыс. евро.

Жена Павла Швеца, который руководит петербургским отделением «Партии роста», примерно в то же время приватизировала квартиру на Украине, хотя самому Швецу жилплощадь не принадлежит.

Читайте также: Петербургский депутат Галкина забыла о своей недвижимости в Москве

Среди «списочных» кандидатов самым зажиточным стал ректор Санкт-Петербургского государственного университета физической культуры имени П.Ф. Лесгафта Владимир Таймазов, который идет в Госдуму от КПРФ. Он заработал в прошлом году более 20 млн рублей. В остальном похвастаться кандидат может лишь квартирой в Петербурге площадью в 150 кв. метров и автомобилями Toyota Land Cruiser и Mercedes 1994 года.

Среди других коммунистов можно выделить режиссера Владимира Бортко, который в 2015 году получил около 6,8 млн рублей. Он владеет двумя квартирами, жилым домом почти в 240 кв. метров и участком земли почти в 1 тыс. кв. метров, его семья продолжает безвозмездно пользоваться уже третьей квартирой, которую режиссеру предоставили на срок полномочий депутата Госдумы. Ездит парламентарий на BMW-650i.

Читайте также: Депутат и режиссер Владимир Бортко «потерял» 35 тысяч рублей

К слову, доход его соперника, режиссера Александра Сокурова, который баллотируется от «Яблока», составил 7,9 млн рублей. У него есть квартира в северной столице и автомобиль Land Rover.

У секретаря петербургского отделения КПРФ Ольги Ходуновой нет заграничной недвижимости, а только две квартиры в Петербурге. Она заработала за прошлый год около 950 тыс. рублей, ездит на Honda и Nissan.

Ее соратник, председатель межрегионального профсоюза Кировского завода Сергей Пантелеев за прошлый год получил около 1,4 млн рублей. У него есть участок почти в 1 тыс. кв. метров в Ленобласти и квартира в Петербурге, машина одна — Toyota RAV 4. Но при этом Сергей Пантелеев — владелец акций Кировского завода, Газпрома, Большого Гостиного двора и ЗАО «Сириус».

Депутат-коммунист Николай Кузьмин в прошлом году продал часть квартиры в Сосновом Бору, что позволило ему заработать в общей сложности 4,8 млн рублей. У Кузьмина остается участок под Петербургом в 1,2 тыс. кв. метров, квартира в Ленобласти и машина Mitsubishi Оutlander.

Читайте также: Депутат от КПРФ в Петербурге не внес в декларацию землю в Ленобласти

Как правило, одними из самых обеспеченных участников гонки оказываются кандидаты от «Единой России». У губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, который возглавляет список «партии власти» в регионе, доход в 2015 году составил 7,1 млн рублей. Ему принадлежат пять земельных участков в Подмосковье общей площадью около 3 тыс. кв. метров, дом там же размером примерно в 400 кв. метров и 200-метровая квартира в Петербурге.

Немного меньше заработал гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Боярский — 4,8 млн рублей. Из имущества у него автомобили Lexus и Porsche, а также четыре квартиры в северной столице, хотя только одна из них принадлежит Боярскому целиком. Он также владеет различными долями в ООО «Экстра клаб», ООО «Галерея» и ООО «Хаус-маркет».

Депутаты Госдумы Василий Шестаков и Юрий Петров, которые расположились на третьей и четвертой строчках списка единороссов в Петербурге, показали более существенные результаты. Первый заработал почти 8,2 млн рублей, второй — 7 млн рублей. У Шестакова имеется два участка в Ленобласти общей площадью более 4,5 тыс. кв. метров, дом в 500 кв. метров, а также 500-метровая петербургская квартира и Mercedes.

Петров владеет участком в 2 тыс. кв. метров в Тверской области и землей в Петербурге, под Тверью у него есть два дома, в Москве — квартира и два гаража. Кроме того, в северной столице ему принадлежит и «иная недвижимость» в 444 кв. метра. Передвигается депутат Петров либо на Mercedes, либо на BMW, коих у него две модели — Х3 и Х4.

Больше Шестакова и Петрова заработал пятый номер в списке «ЕР», глава комитета по конституционному законодательству Госдумы Владимир Плигин — более 10 млн рублей. Вся его земля под Москвой занимает почти 3 тыс. кв. метров, там у него есть два дома, в Москве — квартира и гараж, в котором стоят сразу три автомобиля Toyota разных моделей.

Солидный автопарк наблюдается и у кандидата от ЛДПР Олега Капитанова, который возглавляет петербургское отделение партии: Cadilac, Chevrolet, Lamborghini, Volkswagen, Porsche Cayenne, грузовик и гидроцикл Yamaha. При доходе всего примерно в 200 тыс. рублей в год Олег Капитанов владеет двумя земельными участками по 1 тыс. кв. метров каждый в Ленобласти, и пятью квартирами в Петербурге.

Депутат Госдумы Елена Драпеко из «Справедливой России» отчиталась о доходе примерно в 5,2 млн рублей за 2015 год, у нее есть два земельных участка в Ленобласти общей площадью более чем в 1,6 тыс. кв. метров, две квартиры — в Петербурге и под Москвой, а также автомобиль Toyota.

У ее коллеги по федеральному парламенту, «эсера» Олега Нилова обнаружился доход в 4,7 млн рублей за прошлый год, зато земельные участки в Ленобласти у него гораздо больше — в совокупности 5 тыс. кв. метров, которые являются его совместной собственностью. Автомобильный парк Олега Нилова также более разнообразен: «Нива» 2006 года, Volkswagen Amarok, прицеп Hobby Prestige и снегоход Bombardier. Две квартиры Олега Нилова также располагаются под Петербургом.

Бывший помощник Оксаны Дмитриевой, депутат Госдумы от «СР» Дмитрий Ушаков получил в прошлом году почти 6,2 млн рублей. У него нет абсолютно никакой недвижимости, потому что парламентарий предпочитает вкладываться в автопарк: содержит там Jeep Grand Cherokee, автомобиль Citroen и мотоцикл Suzuki, всей технике не более 1−2 лет.

Доходы еще одного кандидата-эсера, бывшего вице-губернатора Петербурга Анатолия Алексашина составили всего 1,7 млн рублей в 2015 году, а живет он в скромной 40-метровой петербургской квартире, и даже машины у него нет.

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев («Справедливая Россия») заработал почти 4 млн рублей в прошлом году, у него есть две квартиры в северной столице по 100 кв. метров каждая, чем исчерпывается его имущество.

Зять погибшего вице-спикера ЗакСа Павла Солтана Алексей Плотников, также баллотирующийся от «СР», получил в прошлом году всего около 20 тыс. рублей. Из недвижимости у него — участок в 1 тыс. кв. метров в Саратовской области, там же небольшой домик, а также квартира в Петербурге.

Домиком в другом регионе обзавелась и коммунист Ирина Иванова, а именно в Крыму, на собственной земле в 1,2 тыс. кв. метров. Иванова показала результат в 1,8 млн рублей за 2015 год, ей принадлежат четыре квартиры в Петербурге и участок в Ленобласти площадью 600 кв. метров.

Уже упомянутая лидер «Партии роста» Оксана Дмитриева заработала в прошлом году около 5,8 млн рублей и обладает двумя апартаментами в столице.

Ее соратница, депутат Госдумы Наталья Петухова получила доход более 5,1 млн рублей за прошлый год и владеет двумя петербургскими квартирами.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут 18 сентября 2016 года по смешанной системе: из 450 мандатов 225 будут распределены среди кандидатов из партийных списков, и еще 225 — среди одномандатников.