Сирия, 19 августа, 2016, 21:49 — ИА Регнум. Гуманитарная организация «Сирийский Арабский Красный Полумесяц» эвакуировала до 39 человек, нуждавшихся в срочной медицинской помощи, из двух сирийских городов. Об этом со ссылкой на ООН передаёт The Associated Press.

srf.ch Эмблемы организаций «Красный крест» и «Красный Полумесяц»

Ведомство спецпосланника ООН по Сирии — Стаффана де Мистуры говорит, что в числе эвакуированных из осаждённых городов Фуа и Мадайя были несколько детей.

Располагающийся недалеко от Дамаска город Мадайя, удерживаемый «оппозицией», находится под осадой правительственных войск, а контролируемый силами президента САР Башара Асада Фуа в северной провинции Идлиб осаждён повстанцами.

Де Мистура назвал эвакуацию «позитивным шагом» и поблагодарил «тех, кто сделал это возможным», не уточняя, кого именно. Он сожалеет, что гуманитарные конвои были заблокированы в течение более 110 дней в ряде мест, в том числе в Мадайя и Фуа, несмотря на активизацию боевых действий в Сирии.