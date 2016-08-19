Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 августа, 2016, 21:46 — ИА Регнум. Российский боксер Миша Алоян пробился в финал олимпийского турнира в весовой категории до 52 кг и обеспечил олимпийской сборной России как минимум серебряную медаль, сообщает «Р-Спорт».

Боксерское снаряжение

В финале турнира Алоян встретится с Шахобидином Зоировым из Узбекистана. Ранее, в полуфинальном бою российский боксер победил представителя Китая Ху Цзяньгуань, призера чемпионата мира.

По мнению тренера российского боксера, Алояна ждет серьезное испытание в финальном бою, так как представители узбекской боксерской школы отличаются активностью и техничностью. Шансы на победу своего воспитанника тренер Миши Алояна оценил как пятьдесят на пятьдесят.