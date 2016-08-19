Симферополь, 19 августа, 2016, 21:37 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал главную задачу для руководителей Республики Крым и города Севастополя. Об этом глава государства заявил сегодня, 19 августа, на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым и временно исполняющим обязанности губернатора Дмитрием Овсянниковым, сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с руководителями Республики Крым и Севастополя

Путин заявил, что главная задача для властей Крыма и Севастополя — это неуклонно повышать благосостояние людей. «Первое, что нужно делать, — это нужно постоянно, систематически работать над повышением доходов крымчан и севастопольцев», — подчеркнул российский лидер.

Президент напомнил, что в России принята большая и «насыщенная ресурсами» федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя. Все мероприятия, которые запланированы в этой программе, должны быть выполнены в срок и с надлежащим качеством, отметил Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин 19 августа прибыл в Крым с рабочим визитом. Президент провел на полуострове заседание Совета безопасности России. В графике визита Путина в Крым значится посещение Всероссийского молодежного форума «Таврида».