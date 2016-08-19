Валдай, Новгородская область, 19 августа, 2016, 21:19 — ИА Регнум. В Новгородской области из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Холмском районе в личных подсобных хозяйствах угрожаемой зоны проведено отчуждение свиней. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, общая сумма компенсации из областного бюджета за изъятых животных составила 743,6 тысячи рублей.

Чо Тон Гун. На свиноводческой ферме. 1976

«Свиноводческие комплексы работают в режиме закрытого типа, личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства — в режиме безвыгульного содержания свиней, ведётся еженедельный учет поголовья свиней в городских и сельских поселениях области», — отметили в пресс-центре.

Работникам свиноводческих комплексов запрещено содержание свиней в личных подсобных хозяйствах. В подсобных хозяйствах учреждений УФСИН Боровичского и Окуловского районов также обеспечен режим закрытого типа.

Кроме того, приняты меры, обеспечивающие снижение численности кабанов в регионе до плотности 0,5 особей на 1000 га. Отмечается, что вознаграждения за добычу кабанов в радиусе 25 км от очага АЧС выплачиваются администрациями крупных свиноводческих комплексов на территории Новгородской области, «что стимулирует добычу кабана охотниками в непосредственной близости от комплексов». На настоящий момент охотники за добытых кабанов получили уже более 1,5 млн рублей.

Напомним, в июне 2016 года АЧС была выявлена у домашних свиней в населённых пунктах Холмского района — в деревнях Тохомичи и Тогодь. Введён карантин. Ситуация по АЧС в Новгородской, Ленинградской, Псковской, Тверской и Вологодской областях обсуждалась сегодня, 19 августа, на межрегиональном совещании в Валдайском районе Новгородской области.