Москва, 19 августа, 2016, 21:12 — ИА Регнум. «Хочется, чтобы министр в своей работе ориентировалась на запросы граждан и сверяла часы по этим вопросам через ОНФ и ОП», — передает ТАСС слова Секретаря Общественной палаты РФ Александра Бречалова в пятницу, 19 августа.

Школьные принадлежности

«Считаю, сейчас важно делать акцент на преподавании и понимании истории. Ольга Васильева — очень сильный специалист в этой сфере», — подчеркивает Александр Бречалов.

Александр Бречалов отметил, что полностью поддерживает назначение Ольги Васильевой на пост главы Минобрнауки, так как «это человек, который долгое время преподавал и преподает».

«Сам лично слышал ее лекции и выступления на площадках ОНФ и ОП и видел, с каким интересом ребята на молодежных форумах слушали ее», — рассказал Александр Бречалов.

Напомним, в пятницу, 19 августа председатель правительства Дмитрий Медведев предложил президенту РФ Владимиру Путину назначить заместителя начальника управления президента по общественным проектам Ольгу Васильеву министром образования и науки РФ. По его словам, это позволит интенсифицировать работу по приоритетным проектам, в том числе в сфере образования.

Президент РФ Владимир Путин согласился с этим предложением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 августа президент России Владимир Путин по предложению премьер-министра Дмитрия Медведева назначил Ольгу Васильеву министром образования и науки.

Ольга Васильева сменила на этом посту Дмитрия Ливанова, который назначен спецпредставителем президента России по торгово-экономическим связям с Украиной.