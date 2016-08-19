Москва, 19 августа, 2016, 20:58 — ИА Регнум. Второй раз за текущую неделю сильнейше ливни обрушились на российскую столицу. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает корреспондент иа регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM Путь домой через затопленную улицу

За несколько часов до начала разгула стихии столичное Главное управление МЧС предупредило о надвигающемся на Москву сильном ливне с порывами ветра до 17 метров в секунду.

Больше всего осадков выпало на юго-западе Москвы. Из-за подтопления пришлось перекрыть движение по Ленинскому проспекту. На отдельных улицах легковые автомобили практически полностью тонули в воде.

Для устранения последствий наводнения «Мосводосток» задействовал более тысячи рабочих, 300 бригад и 200 единиц техники.

Напомним, в начале этой недели, 15 августа, на российскую столицу также обрушился сильнейший продолжительный ливень. Река Яуза вышла из берегов, чего не бывало довольно давно.