Воронеж, 19 августа, 2016, 20:46 — ИА Регнум. У двух кандидатов в депутаты Государственной думы от КПРФ, баллотирующихся в Воронежской области, обнаруженыне заявленные ранее доходы. Информацию об этом 19 августа опубликовала Центральная избирательная комиссия РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат «Я голосую за кандидатов блока коммунистов и беспартийных!». 1947

Основная часть нарушений — не слишком существенная, и их можно списать на обычную забывчивость. Однако несколько сумм, не отраженных в декларациях, — весьма значительны.

Так, у экс-режиссера ТЮЗа, режиссера Воронежской филармонии Александра Латушко избирком обнаружил 3 тыс. 448 рублей, полученных от администрации Воронежа; 1 тыс. 150 рублей — от воронежской организации Союза театральных деятелей; 6 тыс. 875 рублей и 2 копейки — от Института искусств. А дальше идут суммы посущественнее. Так, кандидат забыл про 100 тыс. рублей, полученные им по линии департамента соцзащиты Воронежской области. Также в своих доходах он не учел 84 тыс. 023 рубля, полученные в Воронежской областной думе и более 30 тыс. — от «Российского авторского общества». Почему-то не учел Латушко и пенсию — в общей сумме 301 тыс. 432 рубля, а также гараж площадью 42,7 кв.м.

В сведениях о доходах, опубликованных ранее на сайте ЦИК, размер дохода Латушко был указан в сумме 764 тыс. 141,14 руб.

Невнимательностью отличился и другой воронежский кандидат от КПРФ — экс-кандидат в мэры и губернаторы, депутат гордумы Константин Ашифин.

По данным ЦИК, Ашифин не указал в числе своих доходов более 400 тыс. рублей, в том числе 84 тыс. 023 рубля — полученных в Воронежской областной думы, а также 334,6 тыс. рублей, которые значатся как «доход от предпринимательской деятельности». Изначально был указан доход от предпринимательской деятельности в размере 17 млн 765 тыс. 350.

Никаких санкций к кандидатам за забывчивость действующее законодательство не предусматривает. Однако вся информация, в том числе и об обнаружении недостоверных сведениях о доходах, будет доступна избирателям на участках при голосовании.

18 сентября в России единый день голосования. В частности, гражданам РФ, достигшим совершеннолетия, предстоит избрать 450 депутатов Государственной думы седьмого созыва — 225 «списочников» и 225 одномандатников. Также состоятся выборы регионального и местного уровня. Всего в рамках избирательных кампаний зарегистрированы 103 226 кандидатов.