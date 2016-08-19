Москва, 19 августа, 2016, 20:44 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов, комментируя решение президента РФ о назначении на пост главы Министерства образования и науки Ольги Васильевой, заявил журналистам: «Это решение призвано вывести на первый план повышение содержания образовательного процесса и способствовать налаживанию диалога между министерством и педагогическим сообществом.

Цитата из х/ф «Чудак из пятого «Б». реж. Илья Фрэз. 1972. СССР Лучшая в мире школа — советская

«То, что на место Дмитрия Ливанова назначена Ольга Васильева, означает, что вопросам содержания образования будет уделяться повышенное внимание, — заметил Вячеслав Никонов, — В последние годы разговор, чему учить, шел крайне редко. Обсуждались цифры, графики, о содержании образования речи не шло. Сегодня на первый план выйдет как раз содержание образования, а не только укрупнения вузов, закрытия, реструктуризации, оценка эффективности и подсчет количества публикаций в иностранных журналов. Как мне представляется, это изменение означает то, что министерству образования хотят придать человеческое лицо, подчеркнуть важность налаживания диалога с педагогическим сообществом».

Говоря о работе экс-министра образования Дмитрия Ливанова, Вячеслав Никонов заметил, что комитет Госдумы работал с министерством «по многим вопросам, и по многим вопросам были серьезные споры».

«Особенно это касалось вопросов оценки эффективности работы вузов, слияния вузов. Со стороны педагогического сообщества звучали жалобы на рост формализма в работе, заметное увеличение разного рода отчетностей, отсутствие обратной связи с ведомством», — заявил Вячеслав Никонов.

Новому министру образования предстоит подобрать работоспособную команду, вычистить из министерства образования непрофессионалов, считает член Генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов.

«Ольга Васильева хорошо знает систему общего образования, то есть школы, она четко понимает, чем живут вузы, потому что эта среда ей тоже не чужда, и она хорошо знает, чем живет Российская академия наук, то есть, как работает научная сфера», — добавил Николай Бурматов, отметив, что Ольга Васильева работала как в системе общего образования, так и в области вузовского образования.

По его словам, предыдущая работа Ольгой Васильевой предполагала наличие очень серьезных профессиональных навыков, которые будут полезны на новой должности, а именно: выстраивание диалога с педагогическим сообществом, родителями, общественными организациями.

«Все это Васильева делать умеет. Я однозначно воспринимаю ее кандидатуру как хорошее кадровое решение, я приветствую это назначение, я понимаю, что ей сейчас предстоит разгребать многие проблемы, которые были искусственно сгенерированы, ей предстоит подбирать работоспособную команду, вычистить из министерства образования непрофессионалов, которые там тоже сейчас есть на руководящих должностях. С тем бэкграундом, который у нее есть, она справится. Главное, что она сможет слушать и слышать людей и педагогическое сообщество», — подчеркнул Владимир Бурматов.

Владимир Бурматов подчеркнул, что отставка Дмитрия Ливанова была назревшей. «Министр сделал все для того, чтобы его отправили в отставку. Он поссорился с учителями, его не воспринимало педагогическое сообщество, он поссорился с ректорами, его не воспринимала Российская академия наук, он поссорился с учеными. То есть он лишился поддержки в профессиональной среде, и поэтому, на мой взгляд, отставка Ливанова была вопросом времени, и хорошо, что это решение принято сейчас президентом, оно скажется позитивно на российской системе образования», — сказал депутат.

Владимир Бурматов подчеркнул, что многие проблемы в системе образования были созданы лично Дмитрием Ливановым. «Это были его персональные ошибки и ошибки тех людей, которых он подобрал в свое ведомство», — заключил парламентарий.

«Ольга Васильева является опытным специалистом, она в сфере образования, она не «новичок», так как всю жизнь посвятила развитию науки и образования. Об этом заявил в пятницу, 19 августа, член Высшего совета партии «Единая Россия», председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя решение президента России Владимира Путина о назначении Ольги Васильевой на должность министра образования России.

«Я, конечно же, поддерживаю решение президента России о назначении Васильевой на должность министра образования. Она всю жизнь посвятила образовательной сфере. В данной системе она не будет новичком», — подчеркнул сенатор.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в пятницу, 19 августа, принял отставку министра образования Дмитрия Ливанова. По предложению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева пост главы министерства образования и науки РФ заняла заместитель начальника управления Администрации президента по общественным проектам Ольга Васильева.