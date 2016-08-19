Грозный, 19 августа, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Футбольный матч четвертого тура первенства молодежных команд премьер-лиги завершился разгромной победой «Терека» над «Уфой» со счетом 3:0, сообщает «Спорт-Экспресс».

Футбольное поле

Голами отметились Умаев на 43-й минуте матча, Ахъядов на 52-й и Кадыров на 77-й.

Теперь у грозненского клуба четыре победы в четырех играх, из которых три победы одержаны с разгромным счетом. «Терек» лидирует в молодежном первенстве.